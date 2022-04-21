Журналісти сайту 24 каналу мають у розпорядженні листів російським солдатам, які були вбиті на території України. Публікуємо кілька фрагментів з них.

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Лист молодшому сержанту 237 полку Михайлову Олександру Ігоровичу

"Від коханої дружини та донечки. 8 березня 2022 рік".

"Ти потрібен мені та нашій донечці. Вона дуже за тобою скучає. А я дуже хочу обійняти тебе. Я раніше закреслювала дні до твого приїзду у відпустку, ти пам'ятаєш? А тепер я рахую дні, які ми проводимо без тебе. Але ти не сумуй. Скоро все закінчиться і ми з тобою зустрінемося. Ти знову будеш обіймати нас з донечкою, грати з нею, цілувати нас..."

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"Ти знаєш, я зрозуміла, що ми особливо не цінували один одного. Так, ми любимо та поважаємо, але з початком цієї всієї ситуації, я дійсно зрозуміла, як це – боятися втратити тебе. Втратити не на словах, а по-справжньому… Ти повинен повернутися додому. Ти обіцяв мені та нашій донечці. Обіцяв їй, що перепровіриш всіх її залицяльників, навчиш кататися на ковзанах та велосипеді, що будеш ходити з нею на заброшки (закинуті будівлі – 24 канал), а вона тебе кликатиме з собою на вписки таємно від мене…"

Лист молодшому сержанту 237 полку / Скан листа, 24 канал:

"Щоб ти не говорив, Бог з вами. Ти б тільки знав, як тут пишаються всі вами. Всі малюють і клеять наклейки з буквою "Z". Діти на вулицях у війну грають, кричать "а я сильний, як мій тато". Дивлюсь на цих хлопчиків і уявляю, як ти з нашим сином граєш в танки… Кожного дня зідзвонюємось з твоєю мамою та розповідаю про тебе. Ще я записалася у жіночий склад до твого полку. Всі твої рідні та наші спільні друзі з нашого міста постійно про тебе питають, чи немає новин".

Грибову Кирилу Дмитровичу, 237-й полк

"Від коханої родини Лисика, Добрині, твого Демона"

"Коїться щось страшне та незрозуміле, але я скоро все закінчиться і всі повернуться додому. Я тобою дуже пишаюся… Привіт тобі великий від моєї мами та батька. Вони тебе сильно чекають, як сина. Тато молиться за тебе та інших хлопців кожного дня. І я молюся кожного дня, щоб ти був цілий та здоровий. Я знаю, що ти в мене з усім справишся. Ти ж у мене такий пробивний, сильний, завжди добиваєшся того, що задумав…"

Лист російському солдату / Скан листа, 24 канал:

"Зв'язувалася з твоїм батьком. Він просив передати, що дуже пишається тобою… Не падай духом! Ми тебе дуже чекаємо. Так що ангел охоронець в тебе дуже сильний. Не думай ні про які проблеми, все вирішиться і налагодиться. Зараз головне твоє завдання – повернутися додому".

"Вітаю, синку. Всі знайомі з Петербурга та Москви передають тобі привіт, питаючи, чи немає якихось новин… Пам'ятаєш на твій День народження поштою листівку надіслала, так, щоб незвичайно було. А тепер ти, мабуть, до свого Дня народження не приїдеш, тому вітаю тебе з наступаючим святом. Будь здоровим, не падай духом, ти ж спортсмен. Все у твоєму житті вирішиться. головне – повернись".

Лист російському солдату / Скан листа, 24 канал

Жукову Ігорю Володимировичу

"В мене тут все під контролем. Новини навіть не вмикаю… Ось приїдеш, буду жмакати тебе, скільки хочеш. У першій посилці я відправила тобі деякі речі, збирала поспіхом. Та й в магазинах деяких речей не знайшлося, їх розкупили. Люди зійшли з розуму, мабуть, вони вже собі готують земельні ділянки. Але у нас все нормально і товарів вистачає в магазинах. Вони просто не встигають їх розкладати… Будь спокійним, зберися, ми всі з тобою, тільки бережи себе. Я тебе люблю. Слідкую за телефоном, але не лізу нікуди, не балуюсь, займаюся спортом… Хоч ти і казав нічого не слати, я все одно вирішила зібрати ще те, що нам говорять. Не сильно тратилася, не хвилюйся. Найнеобхідніше".

Лист Жукову Ігорю Володимировичу / Скан листа, 24 канал:

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Блінкову Максиму Миколайовичу

"Тобі там не легко, я все розумію, я вірю та чекаю, дуже скучаю та люблю. Настя та бабуся передають тобі великий привіт і що дуже чекають та скучають за тобою… Дякую, що дзвониш мені, коли є шанс. Твій голос для мене як вогник надії та віри, коли опускаються руки. Я тебе дуже люблю і ми з тобою з усіма труднощами справимося, неважливо, як буде важко, ми завжди всіх порвемо… Я буду молитися і буду твоїм ангелом-охоронцем. Вже придумала, як буду тебе зустрічати, й з ким будемо відмічати. Я тебе дуже люблю і буду чекати, скільки би часу не пройшло…"

Лист Блінкову Максиму Миколайовичу / Скан листа, 24 канал:

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