Сліди "русского міра" сьогодні в Чернігові можна побачити на готелі "Україна", кінотеатрі імені Щорса, лікарнях, школах, супермаркетах, дитячому садочку, стадіоні імені Гагаріна, житлових масивах. І особливо – в історіях людей, які жили під бомбами у підвалах. Як зараз живуть у місті – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Життя під час окупації

Мешканці міста розповіли, що було дуже холодно і в деяких кварталах, де не було газу, приходилося готувати на вулиці. Зараз біля деяких будинків можна побачити саморобні туалети – інших варіантів не було.

Саморобний туалет, Чернігів / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Єгор спав у підвалі, коли вночі ракета влучила у готель "Україна", який був однією із візитівок міста. Чоловіка та інших людей, які там були, від ударної хвилі засипало пилом.

Готель "Україна" / Фото Аліни Туришин

Я піднявся наверх, щоб зрозуміти, де і що горить. Була тьма. Дивишся, а наче вчора стояла гарна будівля, а тут зовсім руїна. Частини валялися в парку за 150 метрів. Особливо було страшно, коли літали літаки та бомбили. Спочатку вони літали, де хотіли. Потім кілька збили й вони почали бомбити лише околиці, а всередину не лізли,

– сказав Єгор.

Їхати з рідного міста чоловік не хотів спочатку. Але коли окупанти почали обстрілювати ТЕЦ, то з'явилися думки, що треба бігти, бо "якщо вони все тут переб’ють, то це буде другий Маріуполь".

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Підготовка до евакуації

Єгор пригадав, як готувався до виходу з міста. За ніч до того – спав дуже погано, бо розумів, що доведеться йти полем, яке обстрілюється.

Тоді почали знову літати літаки. Я тоді подумав: "Не дай Боже міст". Ми стали зранку, почали їхати і все ж таки це був міст. Був ще пішохідний, але ж це треба пішки йти, а потім його сильно обстріляли. І там скоріш за все було багато цивільних людей і після цього туди перестали пускати,

– сказав він.

Наслідки бомбардування Чернігова / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

За його словами, зараз місто трохи оживає – деякі люди вже повертаються. Магазини працюють, але не всі продукти довозять. На місцевому ринку, додав він, високі ціни – 50 гривень за кілограм цукру.

В мене був тільки газ, але добре, що так. Були ночі, коли було мінус десять і було дуже холодно. А в деяких будівлях нічого не було, то вони готували на вулицях. Вода з'явилася, коли окупанти пішли. До цього її набирали в Стрижені для туалету. Це така брудна річка. А так брали в колонках. Там були довгі черги, але люди стояли,

– зазначив Єгор.

Єгор – мешканець Чернігова / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Російська авіація атакувала й школи міста. Ольга є підприємицею Чернігова. Жінка розповіла, що у другий день повномасштабної війни в одну зі шкіл волонтери почали звозити продукти харчування для захисників. Туди скинули бомбу, внаслідок чого загинуло 13 людей.

На школу в Чернігові скинули бомбу / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

"Тата шукав по частинах", – пригадав син зі сльозами на очах. Він попросив не показувати його обличчя, оскільки з першого дня повномасштабної війни вступив разом з батьком у територіальну оборону.

Мешканка міста Наталія працює в аптеці, тому покинути Чернігів не вийшло. Жінка розповіла, що "було дуже страшно, позаяк з перших днів війни почалася стрілянина та бомбардування".

Я не пам'ятаю, в який день, але влучило в сусідній дім. Горів восьмий та дев'ятий поверхи. Ми бігали у підвали. Потім сказали, що пошкоджена газова труба і можливий вибух. Якраз внучка спала і ми її сонною виносили,

– зауважила вона.

Наталія – мешканка Чернігова / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Вночі спати було неможливо. Якщо починалося бомбардування, то треба було швидко бігти в укриття. Сиділи в коридорі на складених рюкзаках, а на руках тримали півторарічну дівчинку. Потім перебралися до сусідів, ближче до центру. Там було спокійніше, додала вона.

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Села Киїнка та Павлівка під Черніговом також потрапили під обстріли "Градами" російських окупантів. Майже вщент зруйнована Новоселівка, розбита Подусівка та інші мікрорайони міста.

Так виглядають села під Черніговом після обстрілів / Фото Аліни Туришин, 24 канал: