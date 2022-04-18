Следы "русского мира" сегодня в Чернигове можно увидеть на гостинице "Украина", кинотеатре имени Щорса, больницах, школах, супермаркетах, детском саду, стадионе имени Гагарина, жилых массивах. И особенно – в историях людей, живших под бомбами в подвалах. Как сейчас живут в городе – читайте в материале сайта 24 канала.

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Жизнь во время оккупации

Жители города рассказали, что было очень холодно, и в некоторых кварталах, где не было газа, приходилось готовить на улице. Сейчас у некоторых домов можно увидеть самодельные туалеты – других вариантов не было.

Самодельный туалет, Чернигов / Фото Алины Туришин, 24 канал

Егор спал в подвале, когда ночью ракета попала в гостиницу "Украина", которая была одной из визиток города. Мужчину и других людей, которые там были, от ударной волны засыпало пылью.

Отель "Украина" / Фото Алины Турышин

Я поднялся наверх, чтобы понять, где и что горит. Была тьма. Смотришь, а как будто вчера стояла хорошая постройка, а тут совсем руина. Части валялись в парке в 150 метрах. Особенно было страшно, когда летали самолеты и бомбили. Сначала они летали где хотели. Потом несколько сбили и они начали бомбить только окрестности, а внутрь не лезли,

– сказал Егор.

Уезжать из родного города мужчина не хотел сначала. Но когда оккупанты начали обстреливать ТЭЦ, то появились мнения, что нужно бежать, потому что "если они все здесь перебьют, то это будет второй Мариуполь".

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Подготовка к эвакуации

Егор вспомнил, как готовился к выходу из города. За ночь до того – спал очень плохо, потому что понимал, что придется идти обстреливаемым полем.

Тогда начали снова летать самолеты. Я тогда подумал: "Не дай Бог мост". Мы встали с утра, начали ехать и все же это был мост. Был еще пешеходный, но это надо пешком идти, а потом его сильно обстреляли. И там, скорее всего, было много гражданских людей и после этого туда перестали пускать,

– сказал он.

Последствия бомбардировки Чернигова / Фото Алины Турышин, 24 канал:

По его словам, сейчас город чуть-чуть оживает – некоторые люди уже возвращаются. Магазины трудятся, но не все продукты довозят. На местном рынке, добавил он, высокие цены – 50 гривен за килограмм сахара.

У меня был только газ, но хорошо, что так. Были ночи, когда было минус десять, и было очень холодно. А в некоторых зданиях ничего не было, они готовили на улицах. Вода появилась, когда оккупанты ушли. До этого ее набирали в Стрижене для туалета. Это такая грязная река. А так брали в колонках. Там были длинные очереди, но люди стояли,

– отметил Егор.

Егор – житель Чернигова / Фото Алины Турышин, 24 канал

Российская авиация атаковала и школы города. Ольга является предпринимателем Чернигова. Женщина рассказала, что во второй день полномасштабной войны в одну из школ волонтеры начали свозить продукты питания для защитников. Туда сбросили бомбу, в результате чего погибли 13 человек.

На школу в Чернигове сбросили бомбу / Фото Алины Турышин, 24 канал:

"Папу искал по частям", – вспомнил сын со слезами на глазах. Он попросил не показывать его лицо, поскольку с первого дня полномасштабной войны вступил вместе с отцом в территориальную оборону.

Жительница города Наталья работает в аптеке, поэтому покинуть Чернигов не получилось. Женщина рассказала, что "было очень страшно, так как с первых дней войны началась стрельба и бомбардировка".

Я не помню, в какой день, но угодило в соседний дом. Горел восьмой и девятый этажи. Мы бегали в подвалы. Затем сказали, что повреждена газовая труба и возможен взрыв. Как раз внучка спала и мы ее сонной выносили,

– заметила она.

Наталья – жительница Чернигова / Фото Алины Турышин, 24 канал

Ночью спать было невозможно. Если начиналась бомбардировка, то нужно было быстро бежать в укрытие. Сидели в коридоре на сложенных рюкзаках, а на руках держали полуторагодовалую девочку. Потом перебрались к соседям, поближе к центру. Там было спокойнее, добавила она.

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Села Киенка и Павловка под Черниговом также подверглись обстрелам "Градами" российских оккупантов. Почти полностью разрушена Новоселовка, разбита Подусовка и другие микрорайоны города.

Так выглядят села под Черниговом после обстрелов / Фото Алины Турышин, 24 канал: