О ситуации в Мариуполе, шансах россиян на успех в зоне ООС, отступлении российских войск из Херсона и напрасных надеждах Москвы на мобилизацию – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал военный эксперт Леонид Поляков.

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Обстановка на фронте и прогнозы

Леонид, опишите общую картину того, что происходит сейчас на фронте.

Если коротко и с художественными образами – затишье перед бурей. А если конкретнее, то смотрите. Каков был предыдущий столь значительный этап? Выдворение захватчиков из-под Киева, Чернигова, Сум. Мы ужаснулись садизму, жестокости этих орков, как мы их уже привыкли называть, мобилизовали мощную международную поддержку, накапливаем еще быстрее резервы.

В это время противник пытается войска, которые он вывел, привести в порядок. То есть, переформировать или восстановить боеспособность, иначе говоря. Выведенные солдаты армии агрессора сопротивляются повторной скорой отправке в бой снова. Они подозревают, что теперь их хотят просто утилизировать, чтобы не было свидетелей садизма, который демонстрировали под Киевом и Черниговом.

Параллельно враг немного уже что-то начинает понимать, что во всех направлениях его план провалился. Поэтому он решил, что надо хоть где-то что-то удержать. А если повезет, то возможно окружить и уничтожить силы ООС или наконец захватить Мариуполь.

В других направлениях агрессор о наступлениях даже не мечтает. Под Одессой морская пехота Кремля была остановлена, а затем утилизирована уже под Мариуполем. Под Херсоном россияне уже готовятся к отступлению и, очевидно, готовят плацдарм на левом берегу. Об этой подготовке известно уже давно. Вражеские силы ведут ее уже около двух недель.

Леонид Поляков рассказал о ситуации на фронте / Фото предоставлено автору

Подготовка к отступлению ведется в районе Чаплинки, за Олешками. Это результат того, что мы несколько раз мы их влупили в селе. Немного сбили с них спесь.

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Теперь основная задача тех подразделений России, которые сейчас находятся на правом берегу, отброшенных от Кривого Рога и Николаева, – максимально долго сдерживать наше наступление. Чтобы помешать нам перебросить больше сил в Мариуполь и Донбасс.

В районе Энергодар – Гуляйполе, Токмаке и туда дальше, до Азовского моря вряд ли они думают о наступлении. Скорее всего, только о том, чтобы как можно крепче окопаться, чтобы мы не могли там прорвать их оборону.

Итак, наиболее вероятный район тактической активности россиян – это зона ООС. Солдаты врага будут пытаться замкнуть оцепление с севера через Изюм – Славянск – Барвенково, направление Краматорск – Волноваха на юге. Враг хочет окружить и уничтожить или пленить нашу группировку, которая держит оборону на востоке.

Украинские воины защищают страну / Фото прессслужбы ВСУ

Потом своим бессловесным рабам, которым уже только дозированно поставляют пропаганду, объявить об эпохальной победе. Вы ведь помните. "Освободить" эти сепаратистские псевдореспублики в пределах административных границ. Мариуполь, соответственно, коридор в Крым, поставка воды.

Каких-то, как они говорят, "плюшек" для своего населения с пропагандистской целью хотят накопить, чтобы все те "тяготы и лишения" из-за ухудшения экономической ситуации хоть как-то оправдать. Ибо Москва, Питер будут продолжать убегать за границу. Если будет всеобщая мобилизация, они будут всеми силами уклоняться.

А тому населению, еще немного зазомбированному, глубинному населению Поволжья, Северного Кавказа, Урала, не привыкать к "тяготам и лишениям". Их нужно продолжать кормить идеей величия, несмотря на отсутствие пищи и асфальта в деревнях.

По свидетельствам тех россиян, которые вернулись с оккупированных территорий, можно понять, что они стремятся сеять страх среди украинцев. Мол, вы здесь зажирели. Теперь интересно наблюдать, как эти политико-экономические моменты отражаются на делах военных.

Даже скрытая мобилизация у них идет очень медленно. Общую мобилизацию объявить все никак не отважатся. Это же и Москву, и Питер, и Екатеринбург мобилизовать тоже нужно. А я почти во время каждого интервью спрашиваю журналистов: "Вы где-то встречали хоть одного пленника москвича?" Попытайтесь вспомнить.

Не припомню.

Там 20 миллионов населения. Вы представляете? Половина. А ни одного пленника или убитого нет. Жителей этих двух мегаполисов просто нет сейчас в армии.

Ближайшая военная часть к Москве – это Нарофоминск. А это час пути в российскую столицу. Или Иваново – полтора или два часа. Из москвичей там только "блатные офицеры". Да и таких там мизер. Они ведь придворные. Если что, надо будет идти умиротворять Москву, а они на самом деле никого там умиротворять не будут.

Вот. И представьте, что объявили всеобщую мобилизацию. Что тогда? Тогда те уже не призывники, которых только чем-то обманули и заставили подписать контракт, или те отморозки, которые ничего кроме убивать в жизни не хотят и не умеют, что составляют основную часть армии захватчиков – это одно дело. Они уже наполовину уничтожены. А резервисты, у которых уже есть семьи, работа, что-то они в жизни спланировали… и тут вдруг – иди под украинские "Байрактары", "Джавелины", "Стугны" и другую артиллерию, авиацию.

Россияне могут устроить бунт, чтобы не исполнять прихоти Путина / Фото Getty Images

Как вы думаете, у них будет большое желание? Там где-то под Москвой уже даже сожгли военкомат. Вот попытайтесь сейчас в Москве объявить мобилизацию. Они там Майдан начнут. Чем идти умирать в Украине – лучше сжечь Кремль. Начнется "российский бунт – бессмысленный и беспощадный". Такие перспективы.

Поэтому понемногу ерзают там где-то в районе Донбасса и пробуют там сделать что-нибудь в Мариуполе.

Ситуация в Мариуполе

Кстати, а какова будет ситуация в Мариуполе? Он будет стоять?

Попробуем зайти немного издалека. Вспомните обстановку месячной давности – состоянием на первую неделю марта. Помните на карте все эти территории? Черниговская область – более половины захвачена. Сумская – почти вся.

Так же Харьковская, Киевская – почти половина. Луганская – более половины, практически вся Херсонская и часть Николаевской и Запорожской, да? Представили эту карту?

Да, только что попытался вообразить.

Теперь представьте карту по состоянию на сейчас: Киевская – свободна, Черниговская – свободна, Сумская – свободна, Харьковская – свободна, Николаевская – свободна, Запорожская – понемногу освобождается, как и Херсонская.

За месяц произошло много изменений. По оценкам моих коллег – комментаторов, которые либо, как Арестович, имеют доступ к ежедневной объективной информации, либо такие, как, например, Бутусов – только что вернулись прямо из ада, из районов ведения активных боевых действий. По их оценкам, наша морская пехота, две бригады Нацгвардии и пограничники с полицией могут продержаться еще почти месяц примерно.

Хотя так называемые западные аналитики пророчат уже несколько недель, что Мариуполь должен упасть за считанные дни. Сегодня в их справках этого уже нет. Риторика изменилась, Теперь говорят: "Они удивительно держатся и могут еще несколько недель продержаться".

Надеюсь, что в ближайшее время наше военно-политическое руководство при поддержке западных парнеров, поставляющих все необходимое, примет решение относительно деблокады. Есть и другие военные варианты, но их называть не стоит. Они позволят облегчить ситуацию вокруг Мариуполя, а в перспективе, если противник откажется выводить свои войска, мы его просто уничтожим.

Шансы противника в зоне ООС

Как события будут развиваться в зоне ООС, учитывая, что россияне в последнее время концентрируют там все больше сил?

Понимаете, в чем здесь тактический аспект? Если они напирают медленно, а мы их удерживаем – это одни механизмы. То есть они упорно идут вперед, а мы их методически уничтожаем. Когда видим, что уже не хватает времени их убивать, можем немного отступить.

Так вот понемногу отступаем, отступаем, отыскивая варианты для того, чтобы перерезать плечо снабжения. А потом уже можем их окружать. Да, там плечо короткое. Из Ростовской области.

Ну вот, вы понимаете, чем дальше они суют, тем легче нам громить их тылы. При этом мы их постепенно на переднем крае уничтожаем. Если же враги попытаются где-нибудь рвануть быстрее – значит, нам будет легче заманить их в заранее подготовленный "огневой мешок".

К примеру, устроить засаду и ударить "Джавелинами", когда они растянутся в колонну. Вы ведь много раз уже видели. Прилетел Байрактар, уничтожил их установки противовоздушной обороны, затем за дело взялась авиация и все сожгла. Полчаса – и колонны нет.

Враги этого очень боятся. Поэтому даже когда мы немного начинаем идти в атаку, они все равно не спешат идти нам наперерез. А раз не спешат, значит это плечо увеличивается, и мы имеем больше шансов отсекать пути снабжения.

Этот вот калейдоскоп уже несколько дней повторяется по спирали понемногу. Они дергаются, им не терпится, но колется раз за разом. А мы в свою очередь их убиваем. И в какой-то момент, очевидно, создадутся условия, которые уже будут подготовлены нашим командованием, где мы врага остановим, локализируем, окружим и уничтожим.

То есть в ООС у них так же шансов зеро?

Есть три фактора: время, ресурсы и потери. По общим оценкам, группировка, которая располагает россиянами, сейчас уже уступает нам по численности. Более того, у нас есть все возможности наращивать свои силы.

Эти вопросы отслеживает Генштаб. Он и определяет, по соответствующим критериям, готова ли идти в бой та или другая усиленная бригада. Такие бригады отправляют в бой, когда наступает самый подходящий момент.

Задача наших командиров – разгромить противника с наименьшими потерями с нашей стороны. Постоянно ведется поиск этой золотой середины. И путем обороны на некоторых направлениях, заранее подготовленной или мобильной, когда мы от рубежа к рубежу постепенно отходим, чтобы меньше было потерь. Одновременно нанося максимальные потери противнику.

Именно это наблюдается. Думаю, мы будем и дальше наблюдать на стыке Харьковской, Донецкой, Полтавской и Днепропетровской областей наиболее горячие точки. Но успехов враг не добьется.

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