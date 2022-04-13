Австралийские специалисты заявили, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. О том, чем особенны эти австралийские бронетранспортеры и что о них нужно знать, разбирался сайт 24 канала.

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Почему Украине предоставили бронетранспортеры

В своем обращении к правительству Австралии президент Украины Владимир Зеленский попросил о помощи, впоследствии руководство страны оказало не только денежную поддержку, но и предоставило бронетранспортеры.

По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Bushmaster по цене 50 миллионов AUD (38 миллионов USD). Исторический момент,

– сказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook.

Он добавил, что еще 31 марта Владимир Зеленский обратился к парламенту с речью и попросил бронетранспортеры Bushmaster. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. За украинским временем все произошло в один день.

Что такое Bushmaster Это австралийский колесный полноприводный бронетранспортер. Австралии нужен был автомобиль для того, чтобы безопасно перевозить грузы и солдат на большие расстояния, поэтому в 1996 году появился первый прототип этого бронетранспортера, а с 1998 года начали его испытывать.

Массовое производство этих автомобилей началось только в 2005 году. Bushmaster был создан для использования в пустынных районах, он может перевозить девять солдат с запасами пищи и боеприпасов на три дня. Он защищен от пуль 7,62 миллиметра, взрыва фугаса 8 килограммов, осколков снарядов.

В общем, Bushmaster – это не классический бронетранспортер, а защищенный. С самого начала он был предназначен не для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи. Но потом ситуация изменилась, и в ходе долгого процесса разработки машина получила защиту от мин и засад.

Bushmaster / Фото из фейсбука Василия Мирошниченко

В настоящее время разработано 6 основных модификаций машины:

транспортировка 10-личного военного подразделения;

командирская;

нападения Pioneer;

минометная;

огневой поддержки;

амбулатории.

Особенности бронетранспортера

Bushmaster – один из многих подвидов бронеавтомобилей. По своим тактико-техническим характеристикам он не сильно отличается от аналогов, включая бронемашины от украинских производителей, но у него есть достаточно большое десантное отделение на 9 бойцов.

Боевая масса максимальна – до 15,4 тонны.

Мощность двигателя – 300 лошадиных сил.

Максимальная скорость – 100 километров в час.

Класс бронезащиты – протипулевой до 7,62 миллиметра и 8 килограммов фугаса.

Экипаж и десант – 1+9 человек.

Вооружение –12,7-миллиметровый пулемет или 40-миллиметровый автоматический гранатомет

Цена – около 500 тысяч австралийских долларов (более 11 миллионов гривен).

Bushmaster стоит около 500 тысяч долларов / Фото из фейсбука Василия Мирошниченко

У кого Bushmaster на вооружении

Первоначально Австралийские Силы Обороны (АСО) заказали 370 машин Bushmaster, уменьшив заказ до 299 машин, что было выполнено до июля 2005 года. В течение декабря 2006 года – июля 2012 года было заказано 862 машины разных модификаций. В общей сложности АСО имеют более миллиона таких бронетранспортеров на вооружении.

Еще 106 бронетранспортеров находятся в Нидерландах в оперативном распоряжении ВС Нидерландов и морских пехотинцев Королевских ВМС Нидерландов. Великобритания имеет 24 машины, на которых есть дополнительная защита, средства борьбы с СВУ, пулемет. Три машины есть в Индонезии, 12 – в распоряжении Сил Обороны Ямайки для замены M706 Commando. Еще четыре бронетранспортера у Японии для эвакуации своих граждан в угрожающих ситуациях.

Кроме того, возможность приобрести Bushmaster для своих нужд рассматривает Испания, Ливия, Канада. Ранее об этом говорили и в США, но в последний момент отказались от закупки 1500 машин.

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