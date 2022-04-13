Австралийские специалисты заявили, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. О том, чем особенны эти австралийские бронетранспортеры и что о них нужно знать, разбирался сайт 24 канала.
Читайте также Bushmaster для украинских военных: Австралия предоставит бронетехнику
Почему Украине предоставили бронетранспортеры
В своем обращении к правительству Австралии президент Украины Владимир Зеленский попросил о помощи, впоследствии руководство страны оказало не только денежную поддержку, но и предоставило бронетранспортеры.
По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Bushmaster по цене 50 миллионов AUD (38 миллионов USD). Исторический момент,
– сказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook.
Он добавил, что еще 31 марта Владимир Зеленский обратился к парламенту с речью и попросил бронетранспортеры Bushmaster. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. За украинским временем все произошло в один день.
Что такое BushmasterЭто австралийский колесный полноприводный бронетранспортер. Австралии нужен был автомобиль для того, чтобы безопасно перевозить грузы и солдат на большие расстояния, поэтому в 1996 году появился первый прототип этого бронетранспортера, а с 1998 года начали его испытывать.
Массовое производство этих автомобилей началось только в 2005 году. Bushmaster был создан для использования в пустынных районах, он может перевозить девять солдат с запасами пищи и боеприпасов на три дня. Он защищен от пуль 7,62 миллиметра, взрыва фугаса 8 килограммов, осколков снарядов.
В общем, Bushmaster – это не классический бронетранспортер, а защищенный. С самого начала он был предназначен не для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи. Но потом ситуация изменилась, и в ходе долгого процесса разработки машина получила защиту от мин и засад.
Bushmaster / Фото из фейсбука Василия Мирошниченко
В настоящее время разработано 6 основных модификаций машины:
- транспортировка 10-личного военного подразделения;
- командирская;
- нападения Pioneer;
- минометная;
- огневой поддержки;
- амбулатории.
Особенности бронетранспортера
Bushmaster – один из многих подвидов бронеавтомобилей. По своим тактико-техническим характеристикам он не сильно отличается от аналогов, включая бронемашины от украинских производителей, но у него есть достаточно большое десантное отделение на 9 бойцов.
- Боевая масса максимальна – до 15,4 тонны.
- Мощность двигателя – 300 лошадиных сил.
- Максимальная скорость – 100 километров в час.
- Класс бронезащиты – протипулевой до 7,62 миллиметра и 8 килограммов фугаса.
- Экипаж и десант – 1+9 человек.
- Вооружение –12,7-миллиметровый пулемет или 40-миллиметровый автоматический гранатомет
- Цена – около 500 тысяч австралийских долларов (более 11 миллионов гривен).
Bushmaster стоит около 500 тысяч долларов / Фото из фейсбука Василия Мирошниченко
У кого Bushmaster на вооружении
Первоначально Австралийские Силы Обороны (АСО) заказали 370 машин Bushmaster, уменьшив заказ до 299 машин, что было выполнено до июля 2005 года. В течение декабря 2006 года – июля 2012 года было заказано 862 машины разных модификаций. В общей сложности АСО имеют более миллиона таких бронетранспортеров на вооружении.
Кроме того, возможность приобрести Bushmaster для своих нужд рассматривает Испания, Ливия, Канада. Ранее об этом говорили и в США, но в последний момент отказались от закупки 1500 машин.
Также интересно – Словакия не исключает передачу Украине МИГ-29: смотрите видео