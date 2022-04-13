Австралійські спеціалісти заявили, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. Про те, чим особливі ці австралійські бронетранспортери та що про них потрібно знати, – розбирався сайт 24 каналу.

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Чому Україні надали бронетранспортери

У своєму зверненні до уряду Австралії президент України Володимир Зеленський попросив про допомогу, тож згодом керівництво країни надало не лише грошову підтримку, а й бронетранспортери.

На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Bushmaster ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент,

– сказав посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Facebook.

Він додав, що ще 31 березня Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день.

Що таке Bushmaster Це австралійський колісний повнопривідний бронетранспортер. Австралії потрібен був автомобіль для того, аби безпечно перевозити вантажі та солдатів не великі відстані, тому у 1996 році з'явився перший прототип цього бронетранспортера, а з 1998 року почали його випробовувати.

Масове виробництво цих автомобілів почалося лише у 2005 році. Тож, Bushmaster був створений для використання в пустельних районах, й може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та боєприпасів на три дні. Він захищений від куль 7,62 міліметра, вибуху фугасу 8 кілограмів, осколків снарядів.

Загалом, Bushmaster – це не класичний бронетранспортер, а захищений. Від початку він був призначений не для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання. Та згодом ситуація змінилася й у ході довгого процесу розробки машина отримала захист від мін і засідок.

Bushmaster / Фото з фейсбуку Василя Мірошниченка

Наразі розроблено 6 основних модифікацій машини:

транспортування 10-особового військового підрозділу;

командирська;

нападу Pioneer;

мінометна;

вогневої підтримки;

амбулаторії.

Особливості бронетранспортеру

Bushmaster – один з багатьох підвидів бронеавтомобілів. За своїми тактико-технічними характеристиками, він не сильно відрізняється від аналогів, включаючи бронемашин від українських виробників, але у нього є досить велике десантне відділення на 9 бійців.

Бойова маса максимальна – до 15,4 тонни.

Потужність двигуна – 300 кінських сил.

Максимальна швидкість – 100 кілометрів на годину.

Клас бронезахисту – протикульовий до 7,62 міліметра і 8 кілограмів фугасу.

Екіпаж і десант – 1 + 9 осіб.

Озброєння –12,7 – міліметровий кулемет або 40 – міліметровий автоматичний гранатомет

Ціна – близько 500 тисяч австралійських доларів (понад 11 мільйонів гривень).

Bushmaster коштує близько 500 тисяч доларів / Фото з фейсбуку Василя Мірошниченка

Хто має Bushmaster на озброєнні

Спочатку Австралійські Сили Оборони (АСО) замовили 370 машин Bushmaster, зменшивши замовлення до 299 машин, що було виконано до липня 2005 року. Впродовж грудня 2006 року – липня 2012 року було замовлено 862 машини різних модифікацій. Загалом АСО мають понад мільйон таких бронетранспортерів на озброєнні.

Ще 106 бронетранспортерів є у Нідерландах в оперативному розпорядженні ЗС Нідерландів і морських піхотинців Королівських ВМС Нідерландів. Велика Британія має 24 машини, на яких є додатковий захист, засоби боротьби з СВП, кулемет. Три машини є в Індонезії, 12 – у розпорядженні Сил Оборони Ямайки для заміни M706 Commando. Ще чотири бронетранспортери має Японія для евакуації своїх громадян у загрозливих ситуаціях.

Окрім того, можливість придбати Bushmaster для своїх потреб розглядає Іспанія, Лівія, Канада. Раніше про це говорили й у США, але в останній момент відмовились від закупівлі 1500 машин.

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