Надання Україні літаків F-16 відкрило нам двері до американського арсеналу зброї, адже це не просто літак, а платформа для використання широкого спектру ракет, бомб та інших снарядів. Серед них – JSOW або Joint Stand-off Weapon – загальновійськова авіаційна бомба армії США.

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"Розумні бомби" для ударів по росіянах: в чому їхня перевага

Експерти відзначають її високу технологічність і відносять до так званих "розумних бомб". Подібна зброя в руках росіян стала для них геймчейнджером на Донбасі та забезпечила поряд з "м'ясними штурмами" просування.

Нині ж Україна отримає інструмент, який суттєво переважає російські аналоги. І цим інструментом є саме JSOW. Вони мають доповнити вже наявні у нас "розумні бомби" JDAM-ER та SDB.

Головною перевагою американських JSOW над російськими КАБами (або як вони їх називають УПМК) є дальність . За умови пусків з великої висоти, вона здатна вражати цілі за 130 кілометрів, тобто літак буде перебувати за межами досяжності фронтових ППО росіян. Пуск із кабрування, тобто малої висоти дає дальність 24 кілометри.

. За умови пусків з великої висоти, вона здатна вражати цілі за 130 кілометрів, тобто літак буде перебувати за межами досяжності фронтових ППО росіян. Пуск із кабрування, тобто малої висоти дає дальність 24 кілометри. Ще однією особливістю JSOW та відмінністю від російських КАБів є точність, за неї відповідає GPS-навігація та інерційна система керування. Це дозволяє завдавати максимально точних ударів по цілями як на суші, так і на морі.



AGM-154 JSOW під час скидання з F-16 / фото US Army

У цій бомбі використані технології малопомітності, тобто її сміливо можна називати стелс-бомбою.

Зверніть увагу! JSOW має ракетний індекс AGM і ця позначка має сенс, оскільки снаряд в деяких варіантах має ракетний двигун. Останній кардинально збільшує дальність до 560 кілометрів або 300 миль.

Сумнівно, що Україна отримає саме такий варіант, але якщо це станеться, то це точно буде дуже великим сюрпризом для ворога. Але ми цього не говорили…

JSOW – важка ціль для ППО ворога

JSOW – доволі важка ціль для ППО сама по собі (вона має потужний захист від ворожого РЕБ), тому точно стане великою проблемою для окупантів.

Носіями JSOW є лінійка американських літаків F-15, F-16, F/A-18, і F-35. Україна з цього переліку наразі має лише декілька F-16 та очікує нову партію від союзників. Така ситуація дещо обмежує застосування корисних "розумних бомб", але також ставить питання посилення авіаційної компоненти.

Цей процес вже відбувається, доказом чого є свіжа заява президента Байдена від 26 вересня.

З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)... З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі підтримати підготовку ще 18 пілотів наступного року, – наголосив американський президент.

Ну, а поки цього не сталося й сотні F-16 й надалі припадають пилом в американських ангарах, доведеться вмикати "смєкалочку" та адаптувати JSOW під наявні у наших ВПС "радянські літаки". Щоправда, це може позначитись на дальності, але, як казав класік: маємо те, що маємо.



Авіабомби AGM-154 JSOW / фото US Army

Скільки в США JSOW і де їх використовували

При цьому стелс-бомб на американських складах дійсно багато. За оцінками Selected Acquisition Report, у ВМС/ВПС США перебувало:

817 бомб JSOW з касетною бойовою частиною BLU-108 (кожна касета має систему самонаведення по радару для ураження техніки).

3815 бомб JSOW з унітарною бойовою частиною.

Всього ж армією США було було використано близько 400 бомб. Здебільшого в Іраку, Афганістані та Сирії.

Крім США ці стелс-бомби є на озброєнні Туреччини, Греції, Польші та Фінляндії. Незабаром до них приєднається Україна.

Бомби JSOW – основні характеристики та види

JSOW має декілька різновидів. Мабуть, найпопулярнішим вважається JSOW-A. Цей снаряд має 145 суббоєприпасів комбінованої дії для ураження неброньованих цілей. Варіант JSOW-A-1 має боєголовку вагою 500 фунтів (таку ж як у JDAM-ER).

JSOW-C використовує боєголовку проникаючої дії BROACH, що дає ефект як уStorm Shadow/SCALP-EG.

AGM-154 JSOW – тактико-технічні характеристики

виробник – Raytheon, США,

початок бойового використання – 1995 рік,

довжина – 4,06 метра,

діаметр – 33 сантиметри,

розмах крила – 2,7 метра,

вага – до 495 кілограмів,

ціна – 250 – 500 тисяч доларів.

Дальність AGM-154 JSOW