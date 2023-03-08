Українські захисники вже можуть застосовувати проти росіян крилаті "розумні бомби". Втім, наразі запас JDAM обмежений. 24 Канал проаналізував основні переваги цієї зброї та як вона може вплинути на ситуацію на фронті.

До теми Крилаті "розумні бомби" JDAM вже працюють в Україні

Чому ЗСУ вкрай потрібна далекобійна зброя

Українські сили оборони вистояли в боротьбі з росіянами у 2022 році, а в 2023 самі готуються перейти до активного контрнаступу. Для цього ЗСУ потребують розширення радіусу ураження ворога.

Зверніть увагу! Влітку 2022-го поява HIMARS, здатних точно надсилати снаряд GMLRS на відстань у 80 кілометрів, здійснила "революцію" на фронті та змусила росіян відводити тили на дальшу відстань. Та щоб ворог не почував себе в безпеці за межами 80 кілометрів, ЗСУ потрібні нові засоби.



Це питання могли б вирішити системи ATACMS, здатні уражати цілі на відстані 150 кілометрів і більше. Втім, у США наразі не поспішають з передачею цієї зброї, а ЗМІ пишуть про табу на ATACMS, як запоруку відмови Росії від купівлі іранських балістичних ракет.

Вакуум, що утворився, ЗСУ все ж заповнюють. Нині українці почали застосовувати далекобійні системи власної розробки з родини "Вільха", а також "розумні бомби" JDAM. Останні фактично стали проміжним рішенням від союзників та останньою сходинкою до отримання ATACMS.

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Що таке JDAM і JDAM-ER

Це американська розробка – комплект наведення , що перетворює "звичайний" снаряд на "розумний". Виробляє JDAM усім відома компанія Boeing (до цього – McDonnell Douglas, яка в 1997 об'єдналася з "Боїнгом") , точніше – зброярські підрозділи корпорації.

Імпульсу для розробки JDAM додали проблеми з точністю в американських бомб під час війни в Іраці 1991 року, коли пилові бурі та дим від пожеж на нафтових свердловинах суттєво обмежили ефективність звичайних "тупих бомб" (в Україні піщані бурі не надто регулярні, натомість є інші погодні "сюрпризи").

JDAM-ER​ в дії: дивіться відео

Назва JDAM – традиційне для американської зброї скорочення – Joint Direct Attack Munition (можна перекласти як Об'єднаний боєприпас прямого ураження). "Об'єднаний" – тому що це спільна розробка ВПС і ВМС США. ER – скорочення від Extended Range, тобто – "розширений діапазон".

Метаморфоза здійснюється завдяки висувним комплектам крил, які кріпляться в середній частині бомби, та хвостовому блоці, що має кероване обладнання, яке дає можливість бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі. Все це перетворює JDAM на дуже точну та грізну зброю.

JDAM суттєво вдосконалює бомби з лазерним наведенням та інфрачервоною технологією візуалізації, якій можуть перешкоджати погані погодні умови. Таким чином, снаряд стає всепогодним – на GPS не впливають дощ, хмари, туман, дим або штучні перешкоди.

Крила активуються після скидання бомби, а це збільшує дальність польоту втричі (з 24 до 72 кілометрів).



За хірургічну точність відповідає інерційна система навігації та GPS-приймач

Які переваги мають JDAM, як вмонтувати на літаки та скільки коштують

Дальність ураження JDAM-ER – 45 миль, тобто 72,4 кілометра (для звичайного JDAM – лише 24 кілометри), що можна співставити з HIMARS, але авіаційне базування дозволяє висунутись значно далі, ніж дозволяють колісні або гусеничні апарати.

45 миль, тобто 72,4 кілометра (для звичайного JDAM – лише 24 кілометри), що можна співставити з HIMARS, але авіаційне базування дозволяє висунутись значно далі, ніж дозволяють колісні або гусеничні апарати. JDAM має більшу вагу за GMLRS та ударну силу. Крила кріпляться до авіаційних некерованих бомб, масою від 220 до 900 кілограмів. Таким чином, ефект від застосування JDAM буде значно більшим.



JDAM-ER кріпляться до винищувача / фото US AIR FORCE / AFP

Зверніть увагу! Важлива перевага JDAM-ER – системи легко монтуються на літаки, що є на озброєнні українських ВПС і не потребують якихось складних модернізацій. Про це офіційно не повідомлялося, але сам факт застосування JDAM-ER свідчить, що особливих проблем для українських інженерів не було.



Нагадаємо, як влітку минулого року українці успішно та оперативно вирішили питання адаптації "натівських" ракет AGM-88 HARM на вітчизняні МіГ-29.

Все просто, легко та смертоносно – у форматі "вистрілив і забув".

Це дуже важливо, адже підвищує маневренність літака-носія бомби, а відповідно і його живучість. Тут не зайвим буде нагадати, що російська війна в Україні відбувається у форматі, коли жодна зі сторін не має вирішальної переваги в небі, а це значно збільшує ризик збиття літаків – нещодавній приклад із збиттям російського літака у небі над тиловим для окупантів Єнакієвим – саме про це.

Американський літак F-15E скидає JDAM, Афганістан-2009

Ще один плюс "розумної бомби" – її відносна дешевизна. Разом з самою бомбою комплект наведення коштує в районі 30 000 доларів. Це не йде в жодне порівняння із ціною крилатих ракет та робить JDAM-ER дуже непоганою альтернативою їм. Звісно, для обмежених завдань, адже бомба – це завжди зброя класу "повітря – земля".

Бойове хрещення

JDAM на озброєнні у військах – з 1999 року. Вперше ВПС США використовували JDAM у ході бойових дій з геополітичними союзниками Росії – Югославією та режимом Саддама Хуссейна. Згодом JDAM були перевірені у ході бойових дій в Афганістані. Нині різноманітні модифікаіції JDAM є на озброєнні армій понад 20 країн світу. Нещодавно до їхнього переліку доєдналася й Україна.

Можливо, перше застосування JDAM в Україні: дивіться відео

Вже на фронті

Вперше про передачу JDAM заговорили взимку 2022 – 2023. 15 грудня про можливу передачу "розумних бомб" написало видання The Washington Post. 20 грудня у CNN підтвердили, що JDAM увійдуть до складу пакету воєнної допомоги на загальну суму в 1,8 мільярда доларів.

Активізувалися розмови після візити президента Байдена до Києва. Наступного дня, 21 лютого, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела в Пентагоні повідомило, що ЗСУ отримають саме цю зброю. Схоже, JDAM дійсно увійшли до складу одного зі "зимових пакетів допомоги", проте, офіційно це не анонсували.

7 березня 2023 року командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер офіційно підтвердив, що далекобійний варіант "розумної бомби" JDAM-ER вже в Україні, тоді ж у мережі з’явилися відео нібито бойового застосування цих снарядів на фронті.

Possible Orthodox JDAM use? Not very clear but looks like something with quite a wingspan coming in on a few frames pic.twitter.com/lZDzfMDD5W — Respected Western partner (@smo_ebooks) March 3, 2023

Нещодавно ми доставили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність і летять трохи далі, ніж гравітаційна бомба, і мають точне наведення. Це нещодавня можливість, яку ми змогли надати їм (Україні, – 24 Канал), ймовірно, протягом останніх трьох тижнів,

– генерал Хекер коментує появу в ЗСУ "розумних бомб" на AFA Warfare Symposium-2023 в Колорадо (США). Генерала цитує видання The War Zone.



Генерал Хекер розповів, що JDAM вже можуть бути в Україні / фото Air Education and Training Command

Генерал підкреслює, що наразі на озброєнні ЗСУ JDAM-ER не так багато, проте, дає зрозуміти, що це лише початок співпраці в цьому напрямку. На це вказує і січневий контракт від ВПС США для Boeing на 40,5 мільйона доларів на випуск JDAM-ER.