Бійці Нікопольського зенітного ракетного полку демілітаризували старшого інспектора-льотчика майора Олександра Бондарєва. Як відомо, саме він проводив бомбардування Харкова та області.

До теми 35 кілометрів – не так і далеко: деталі від Повітряних сил про збиття Су-34 біля Єнакієвого

Що передувало

3 березня українські зенітники збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого в Донецькій області.

Російські загарбники згодом підтвердили втрату свого літака. Ба більше, у мережі оприлюднили відео з місця падіння. Українські воїни перетворили російський Су-34 на купку сміття.

ЗСУ збили Су-34 біля Єнакієвого / Фото з соцмереж

За інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого літака окупантів складає 36 мільйонів доларів. До слова, це радянська розробка. Основне завдання цього розпіареного винищувача – завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.

За допомогою Су-34 на початку березня минулого року росіяни скидали фугасні бомби на Україну.

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