Бійці Нікопольського зенітного ракетного полку демілітаризували старшого інспектора-льотчика майора Олександра Бондарєва. Як відомо, саме він проводив бомбардування Харкова та області.
До теми 35 кілометрів – не так і далеко: деталі від Повітряних сил про збиття Су-34 біля Єнакієвого
Що передувало
3 березня українські зенітники збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого в Донецькій області.
Російські загарбники згодом підтвердили втрату свого літака. Ба більше, у мережі оприлюднили відео з місця падіння. Українські воїни перетворили російський Су-34 на купку сміття.
ЗСУ збили Су-34 біля Єнакієвого / Фото з соцмереж
За інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого літака окупантів складає 36 мільйонів доларів. До слова, це радянська розробка. Основне завдання цього розпіареного винищувача – завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.
За допомогою Су-34 на початку березня минулого року росіяни скидали фугасні бомби на Україну.
Росія зазнає шалених втрат в Україні: головне
- Військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ окупантів. Як зазначили захисники України, у більшості знищеного особового складу підрозділу були помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗСУ.
- Російський військовий записав мотивуючий ролик для росіян. Він почав з бідкання на те, що він лежить десь посеред поля. За якусь мить він вирішив показати руку, яка ледь не на волосині висить.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що добровольчий козачий загін Росії відмовляється брати участь у наступі та виконувати накази некомпетентного командування.
- Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі й внаслідок цього знищили одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню.
- Варто зауважити, що за минулу добу наші воїни ліквідували 930 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 153 120 своїх вояк.