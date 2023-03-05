Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує 24 Канал. Наразі ситуація залишається складною, але Сили оборони півдня тримають її під контролем.

До теми Втрати ворога ростуть: ЗСУ влаштували "бавовну" на Кінбурнській косі

ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

За словами Назарова, на Миколаївщині ворог продовжує тероризувати морські транспортні шляхи з Кінбурнської коси. Так, за минулу добу було зафіксовано 85 обстрілів – по житлових кварталах, приватних подвір’ях, а також по портовій інфраструктурі. На жаль, одна людина загинула і ще 3 цивільних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі і внаслідок цього знищили одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню.

Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі,

– зазначив Назаров.

Так, по району зосередження окупаційних військ та техніки на лівобережжі знищено щонайменше 18 загарбників, 3 одиниці озброєння та військової техніки.

Актуальні втрати окупантів

Станом на ранок 5 березня ЗСУ ліквідували 153 120 загарбників, за минулу добу – 930 окупантів. Втрати у техніці: