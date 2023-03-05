Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує 24 Канал. Наразі ситуація залишається складною, але Сили оборони півдня тримають її під контролем.
До теми Втрати ворога ростуть: ЗСУ влаштували "бавовну" на Кінбурнській косі
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
За словами Назарова, на Миколаївщині ворог продовжує тероризувати морські транспортні шляхи з Кінбурнської коси. Так, за минулу добу було зафіксовано 85 обстрілів – по житлових кварталах, приватних подвір’ях, а також по портовій інфраструктурі. На жаль, одна людина загинула і ще 3 цивільних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі і внаслідок цього знищили одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню.
Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі,
– зазначив Назаров.
Так, по району зосередження окупаційних військ та техніки на лівобережжі знищено щонайменше 18 загарбників, 3 одиниці озброєння та військової техніки.
Актуальні втрати окупантів
Станом на ранок 5 березня ЗСУ ліквідували 153 120 загарбників, за минулу добу – 930 окупантів. Втрати у техніці:
- танків – 3414 (+5),
- бойових броньованих машин – 6692 (+9),
- артилерійських систем – 2426 (+12),
- РСЗВ – 488 (+1),
- засобів ППО – 248 (+1),
- літаків – 302 (+0),
- гелікоптерів – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
- крилатих ракет – 873 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10),
- спеціальної техніки – 232 (+2).