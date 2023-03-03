Про успішну роботу підрозділів Сил оборони в ефірі "Ми – Україна" розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. За її словами, окупанти зазнали втрат під час "бавовни" на Кінбурнській косі.

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Звільнення Кінбурнської коси ще ближче

Як зауважила Гуменюк, у ворога стало на три одиниці військової техніки на Кінбурнській косі менше. Розповідаємо, чому це дуже важливо. За словами речниці ОК "Південь", окупанти використовували ці машини, щоб продовжувати обстрілювати території нашої держави, куди могли дістати.

Спікерка відомства підкреслила, що наші військові не полишають роботу по Кінбурнській косі. Її вони виконують "досить ретельно та досить результативно".

Саме тому росіяни намагаються відходити все глибше і глибше до Херсонського рівня коси, тобто до безпосереднього каналу зв'язку із сушею, а звідти їм уже незручно завдавати ударів, адже не вистачає далекобійності тієї зброї, яка в них є,

– підкреслила Гуменюк.

Водночас слід розуміти, що з Кінбурнської коси окупанти все ще можуть вести обстріл. Саме тому посеред ночі 3 березня російські загарбники обстріляли район Очакова. Як зауважив глава ОВА Віталій Кім, попередньо минулося без постраждалих. Відомо про пошкодження лікувально-профілактичного закладу та дошкільного навчального закладу.

Слід розуміти, що Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, яка все ще перебуває під окупацією російських військових. Упродовж кількох місяців наші військові продовжують методично відпрацьовувати по ній, вибиваючи звідти ворога.

Раніше знищили катери біля коси

Напередодні Гуменюк розповіла, що ЗСУ вдалося знищити дві одиниці важкої техніки, п'ять одиниць автобронетанкової техніки та чотири катери. Їх підготували росіяни.

Уся ця техніка була на напрямку від Кінбурнської коси до островів Лівобережжя, підкреслила речниця ОК "Південь". За її словами, ворог може підтягувати зброю та сили до Кінбурнської коси. Її перекидають з лівобережної частини Херсонської області, яка все ще під окупацією.