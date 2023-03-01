Речниця оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ЗСУ знищили дві одиниці важкої артилерії, п'ять одиниць автобронетанкової техніки та чотири катери, які були підготовлені росіянами, пише 24 Канал.

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Сили оборони завдали нищівних втрат росіянам

"Це все на напрямку від Кінбурнської коси до островів Лівобережжя", – повідомила Гуменюк.

Вона також зауважила, що окупанти можуть підтягувати сили та озброєння на Кінбурнську косу з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області.

Вони мало не на пальцях викидають, хто поїде на це завдання, оскільки знають, що повернутися звідти фактично неможливо,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Гуменюк наголосила, що під час виїздів на вузький кінець Кінбурнської коси, росіяни обстрілюють Очаківський район та Куцурубську громаду.

Крім того, окупанти розгортають позицію для обстрілу Дніпро-Бузького лиману, що утримує від залучення Миколаївської області до участі в зерновій угоді. Однак, речниця зазначила, що ЗСУ протидіють окупантам і щодня знищують їх техніку.

"Вони обстрілюють і одразу отримують у відповідь. Тому що справді наші підрозділи контрбатарейно протидіють. І щодня у нас є досягнення щодо знищення техніки", – резюмувала Гуменюк.

Навіщо Росії Кінбурнська коса