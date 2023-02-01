Зараз півострів фактично є сірою зоною. Про це в етері національного телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Яка ситуація на Кінбурнському півострові

Наталія Гуменюк пояснила, що зараз півострів перебуває під вогневим контролем Сил оборони та окупантів. Тобто обидві сторони мають цей вогневий контроль. Через це встановити повний контроль над територією однією зі сторін фактично неможливо.

Вогневий контроль і з одного, і з іншого боку не дає встановити абсолютно господарювання жодної сили. Тому ці території географічно складні для закріплення і вони постійно перебувають під обстрільним контролем: якщо переважає з нашого боку – можна вважати, що наш контроль. Якщо з іншого боку – інший,

– наголосила Гуменюк.

Що ще ускладнює встановлення контролю над півостровом, так це його сполучення з лівобережною частиною Херсонської області, яка досі перебуває в окупації. Тому загарбники можуть переганяти техніку та особовий склад на півострів. Однак це не дає ворогу переваг – чим частіше росіян з'являються на півострові, тим частіше їх звідти вибивають.

Ситуація на Кінбурні та основах Херсонщини

Після деокупації правобережжя Херсонської області включно з Херсоном й Миколаївщини, Сили оборони почали військову операцію на Кінбурнському півострові. Зокрема на однойменній косі розташовані 3 населені пункти Миколаївської області.

Однак сполучення суходолом з Кінбурнською косою та півостровом зараз ЗСУ не мають. Тож операція триває.

Схожа ситуація і з островами у гирлі Дніпра на Херсонщині. Напередодні у мережі з'явилися кадри, на яких видно, як український військовий встановлює український прапор на Великому Потьомкінському острові. Однак цей острів, як й інші – зараз у сірій зоні. Причина цього така ж, як і в Кінбурна – територія перебуває під вогневим контролем обог сторін, тому говорити про повний контроль однією із них зараз неможливо.