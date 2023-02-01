Скоротити час навчання можуть внаслідок збільшення кількості інструкторів і завдяки скороченню вихідних. Про це 31 січня розповів командир польського навчального центру Leopard Мацей Банашинський.
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Скільки проходить навчання на Leopard
У навчальному центрі, оснащеному тренажерами, одночасно можуть проходити навчання 14 екіпажів по чотири особи у кожному. За словами інструкторів, навчання на Leopard досі займало близько 10 тижнів, але може бути скорочено до 5.
Якщо ми інтенсифікуємо навчання (збільшивши кількість) інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити весь екіпаж за 5 тижнів,
– заявив Мацей Банашинський.
При цьому польські військові відмовилися коментувати, де проходитимуть навчання українські солдати.
Скільки танків отримає Україна
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- Володимир Зеленський наголошує на тому, що танки потрібні якнайшвидше. "Якщо танки прибудуть з США у серпні, то це буде занадто пізно. Я не знаю, коли точно прибудуть танки з Європи", – повідомив він.