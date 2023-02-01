Сократить время обучения могут вследствие увеличения количества инструкторов и сокращения выходных. Об этом 31 января рассказал командир польского учебного центра Leopard Мацей Банашинский.
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Сколько проходит обучение на Leopard
В учебном центре, оснащенном тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом. По словам инструкторов, обучение на Leopard до сих пор занимало около 10 недель, но может быть сокращено до 5.
Если мы интенсифицируем обучение (увеличив количество) инструкторов, наше время и наши выходные, мы сможем научить весь экипаж за 5 недель,
– заявил Мацей Банашинский.
При этом польские военные отказались комментировать, где будут проходить обучение украинские солдаты.
Сколько танков получит Украина
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в декабре говорил, что ему нужно 300 танков, чтобы провести успешное контрнаступление.
- Впоследствии посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что союзники обещают предоставить нашему государству 321 тяжелый танк.
- Владимир Зеленский отмечает то, что танки нужны как можно быстрее. "Если танки прибудут из США в августе, то это будет слишком поздно. Я не знаю, когда точно прибудут танки из Европы", – сообщил он.