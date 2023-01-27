Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко. За його словами, Сили оборони потребують їх якомога швидше.

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Україні пообіцяли 321 танк

Посол України у Франції заявив, що країни-союзниці пообіцяли надати ЗСУ 321 важкий танк

Нам потрібна ця допомога якнайшвидше,

– наголосив Омельченко.

Хоча терміни постачання залежать від типу танка і країни-виробника, за словами українського посла, якщо чекати до серпня або вересня, "буде занадто пізно". Таку ж думку має президент Володимир Зеленський.

"Кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають важливу роль. У нас є зброя, щодо якої ухвалили рішення, а вона досі не доїхала. Буває, їде місяцями. Я не говорю, що хтось винен в цьому. Просто кажу, що полегшення настає саме тоді, коли те, що дають, починає працювати на захист нашої армії", – заявив глава держави.

Президент наголосив, що Україна має дефіцит броньованої техніки. Натомість на озброєнні Росії перебувають тисячі танків.

"Якщо танки прибудуть з США у серпні, то це буде занадто пізно. Я не знаю, коли точно прибудуть танки з Європи", – повідомив Зеленський.