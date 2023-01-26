Згодом інші країни, включаючи США і Німеччину, також взяли на себе зобов'язання щодо постачання танків. На думку Києва, це може стати переломним моментом у боротьбі за відбиття російського вторгнення.

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Коли в Україну приїдуть Challenger 2

Британія заявила, що відправить в Україну 14 своїх основних бойових танків разом з додатковою артилерійською підтримкою. Заступник міністра оборони країни Алекс Чалк зазначив, що танки Challenger 2 прибудуть вже зовсім незабаром.

Ми плануємо, що це буде наприкінці березня,

– зауважив посадовець.

За його словами, до цього часу українські війська інтенсивно тренуватимуться, як експлуатувати та обслуговувати ці машини.

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Коротко про танки від Британії