Зверніть увагу, Велика Британія ще не ухвалила остаточного рішення про відправлення танків в Україну. Однак обговорення тривають, інформує 24 Канал.

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Чим унікальні танки Challenger 2

Гармата у Challenger 2 нарізна та використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами.

Особливість снаряда HESH – він "розмазує" по броні чи поверхні укріплення вибухівку, яка детонує і призводить до її руйнування та утворення на її зворотному боці сколу.

Challenger 2 відомий екіпажем у чотири особи та без автомата заряджання. Для цих танків розроблені додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 тонн до 75 тонн.

Характеристики Challenger 2:

Калібр гармати: 120 міліметрів

Двигун: 1200 к.с.

Питома потужність 18,7 к.с./т, з додатковим бронюванням 16,0 к.с./т

Максимальна швидкість: 59 кілометрів за годину

Запас ходу: до 550 кілометрів

Екіпаж: 4 особи

Україні передають потужні танки