Зверніть увагу, Велика Британія ще не ухвалила остаточного рішення про відправлення танків в Україну. Однак обговорення тривають, інформує 24 Канал.
До теми У Лондоні вперше підтвердили, що планують надати Україні сучасні танки
Чим унікальні танки Challenger 2
Гармата у Challenger 2 нарізна та використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами.
Особливість снаряда HESH – він "розмазує" по броні чи поверхні укріплення вибухівку, яка детонує і призводить до її руйнування та утворення на її зворотному боці сколу.
Challenger 2 відомий екіпажем у чотири особи та без автомата заряджання. Для цих танків розроблені додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 тонн до 75 тонн.
Характеристики Challenger 2:
- Калібр гармати: 120 міліметрів
- Двигун: 1200 к.с.
- Питома потужність 18,7 к.с./т, з додатковим бронюванням 16,0 к.с./т
- Максимальна швидкість: 59 кілометрів за годину
- Запас ходу: до 550 кілометрів
- Екіпаж: 4 особи
Україні передають потужні танки
- Польща та Фінляндія розглядають можливість надання Україні танків Leopard. Однак у Фінляндії наголосили на важливій умові: потрібно, щоб це робили й інші держави Європи.
- Не відкидають можливості поставок в Україну важких танків і у НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що бачить необхідність збільшення амбіцій.
- До речі, напередодні прессекретар прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака повідомив, що в уряді ще не прийняли остаточного рішення щодо передачі Україні танків Challenger 2.