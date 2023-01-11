11 січня президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України. У Львові вони зустрілися з Володимиром Зеленським. Про це передає 24 Канал.

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Танки передадуть в рамках міжнародної коаліції

Під час зустрічі Анджей Дуда заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні танки Leopard,

– заявив президент Дуда.

Це Дуда також підтвердив у своєму твітері, де він додав, що "таке рішення вже є в Польщі".

"Спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію. І ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції", – пояснив Дуда. Він також сподівається, що інші країни нададуть Україні танки Leopard та інші типи, які посилять спроможності ЗСУ.

Що відповів Зеленський

Глава держави подякував президенту Польщі. Він сподівається, що інші країни не будуть відкладати з рішенням.

Щодо танків – є дуже позитивні сигнали. Ми очікуємо об'єднаного рішення. Одна держава з Леопардами нам не зможе помогти, бо ми боремось з тисячами танків. Нашим партнерам треба жаліти передусім наших людей, а не свої танки,

– наголосив Зеленський.

Наприкінці президент додав, що "очікує ще ожин позитивний сигнал від однієї країни щодо постачання Україні сучасних танків".