11 января президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину. Во Львове они встретились с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 24 канал.
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В ходе встречи Анджей Дуда заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.
Польша в рамках международной коалиции передаст Украине танки Leopard,
– заявил президент Дуда.
Это Дуда также подтвердил в своем твиттере, где он добавил, что "такое решение уже есть у Польши".