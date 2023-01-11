Это произошло 11 января, сообщает 24 Канал. Известно, что президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину.

Заметьте Зеленский приехал во Львов: какова цель визита

Что подписали президенты Украины, Польши и Литвы

В ходе встречи во Львове президенты провели переговоры и подписали важный документ – Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

По результатам переговоров заключили совместную декларацию, в которой отразили ключевые вопросы – политические, гуманитарные выводы от этой встречи,

– заявил Владимир Зеленский.