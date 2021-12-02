Зеленский отметил символичность переговоров – в годовщину 30-летия признания независимости Украины Польшей и Литвой. Именно эти страны признали суверенитет нашего государства одними из первых.
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Зеленский отметил поддержку Польши и Литвы
Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину, наш суверенитет, независимость и территориальную целостность,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
И Науседа и Дуда подтвердили полную поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Также, по мнению президентов, есть прогресс в осуществлении трансформаций для приближения нашего государства к стандартам ЕС и НАТО.
Кризис на границе Беларуси – гидридный
Президенты стран Люблинского треугольника согласились, что кризис на границе Польши и Беларуси – гибридный и искусственно созданный.
Главы стран были единодушны о том, что нужно сохранить санкционное давление на Россию. Также Зеленский, Науседа и Дуда договорились координировать свои действия по "Северному потоку-2". По результатам переговоров президенты одобрили совместное заявление.
Ранее В ООС оценили реальность наступления России на Донбассе
Последние новости о напряжении вблизи границы Украины:
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил вопросы санкций против России с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломати ЕС Жозепом Боррелем.
- Блинкен заявил, что Россия уже подготовила план действий по Украине.
- Несмотря на заявления международного сообщества, Россия начала военные учения в Южном военном округе, граничащем с восточной границей Украины.
- При этом в Москве вызывающе заявляют, что Украина стягивает свои силы на Донбасс.