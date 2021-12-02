О деталях сообщил украинский министр в соцсетях. Боррель и Кулеба встретились в Стокгольме.

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Обсудили ускорение работы над санкциями, – Кулеба

Мы обсудили потребность сдерживания России – в частности ускорение работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если Россия решит начать новую волну агрессии против Украины,

– написал Кулеба.

Отметим, что перед переговорами с Боррелем, глава украинской дипломатии встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тема разговора была аналогичная – сдерживание российской агрессии и экономические методы воздействия на Москву.

Кулеба ранее встретился с Блинкеном

И Кулеба, и Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между Вашингтоном и Киевом. Украинский министр подчеркнул, что вместе с американскими партнерами готовят комплексный пакет сдерживания России.

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Реакция ЕС на ситуацию вблизи украинской границы:

Власти Латвии призвали представителей Евросоюза и НАТО следить за ситуацией у границ Украины. России, считают в Риге, должны дать четкий сигнал.

По словам президента Владимира Зеленского, ЕС хочет, чтобы официальный Киев общался с Москвой.

Также, именно ситуацию безопасности вблизи границ, Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Политик тоже считает, что процессу деэскалации помогли бы переговоры.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили потребность сдерживания России – в частности, ускорение работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины.