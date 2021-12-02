Про деталі повідомив український міністр у соцмережах. Боррель та Кулеба зустрілись у Стокгольмі.

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Обговорили прискорення роботи над санкціями, – Кулеба

Ми обговорили потребу стримування Росії – зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні завдати удар по російській економіці, якщо Росія вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України,

– написав Кулеба.

Зазначимо, що перед перемовинами з Боррелем, глава української дипломатії зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкен. Тема розмови була аналогічна – стримування російської агресії та економічні методи впливу на Москву.

Кулеба раніше зустрівся з Блінкеном

І Кулеба, і Блінкен підтвердили важливість стратегічного партнерства між Вашингтоном та Києвом. Український міністр наголосив, що разом з американськими партнерами готують комплексний пакет стримування Росії.

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Реакція ЄС на ситуацію поблизу українського кордону:

Влада Латвії закликала представників Євросоюзу та НАТО стежити за ситуацією біля кордонів України. Росії, вважають у Ризі, мають дати чіткий сигнал.

За словами президента Володимира Зеленського, ЄС хоче, аби офіційний Київ спілкувався з Москвою.

Також саме безпекову ситуацію поблизу кордонів Зеленський обговорив з головою Євроради Шарлем Мішелем. Політик теж вважає, що процесу деескалації допомогли би перемовини.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії – зокрема, прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні завдати удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України.