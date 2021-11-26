Як пояснив Зеленський, непрості перемовини з Кремлем проводить Андрій Єрмак, очільник ОП. Таку інформацію Зеленський озвучив під час пресмарафону 26 листопада.

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Зеленський про переговори з Росією

Глава держави наголосив, що кожного дня спілкується з різними світовими лідерами. 26 листопада він провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та поки ще чинною німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.

Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Росією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої та їхньої адміністрацій,

– пояснив політик.

Крім цього, український президент підкреслив, що вже найближчим часом з російською стороною контактуватиме Андрій Єрмак. "Ми абсолютно не проти", – наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! Глава держави зазначив, що загроза ескалації ситуації на сході України з боку Росії є щодня. Втім, за словами Зеленського, наразі "триває залякування".

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