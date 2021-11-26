Про те, які запитання журналісти ставили Зеленському, якими були головні тези його відповідей, про досягнення, невдачі та плани на майбутнє глави держави читайте у матеріалі 24 каналу.

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Головні тези Зеленського

Зеленський почав пресконференцію зі слів вибачення перед тими журналістами, які не змогли потрапити на захід.

Я прочитав, що сьогодні (26 листопада – 24 канал) на зустріч покликали тільки друзів президента, я одразу побачив Савіка (Шустера – 24 канал)… Друзі чи не друзі – ми готові зі всіма спілкуватися,

– заявив глава держави.

Виконані та невиконані обіцянки

Президент зазначив, що частину обіцянок він з командою виконав, інші – у процесі виконання.

Ми у процесі великої війни щодо деолігархізації,

– зазначив політик.

Земельна, банківська та реформа інфраструктури – це те, вважає глава держави, що визнали як українці, так і міжнародна спільнота. "Інфраструктурна реформа – найбільша та найвдаліша за останні 50 років". Крім того, президент як позитив відзначив появу українського авіаперевізника, перші прибутки Укрзалізниці та портів. Це він пояснює ефективною боротьбою з олігархатом.

Зеленський додав, що через енергетичну кризу та погану ситуацію з коронавірусом люди не бачать досягнень влади. Він як очільник держави приймає багато рішень, серед яких є й помилкові.

Однак політик відзначив прогрес у боротьбі з коронавірусом: "Є 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Було 5 тисяч. Є мільйони вакцини".

Щодо судової реформи, наголосив Зеленський, то її тільки почали. Це ж стосується і боротьби з олігархами. "Ми почали судову реформу, очищення судів. Ви бачили, яка криза була з Конституційним Судом. Я вчора (25 листопада – 24 канал) призначив 2 нових суддів від президента туди".

Обіцяними "посадками", за словами Зеленського, мають займатися правоохоронці: "Там, де я бачу зраду на вищому рівні, ви бачите наші рішення на РНБО. Люди не бачать тисячі дрібних посадок. Потроху ми рухаємося вперед".

Ситуація на Сході України

Зеленський заявив, що з інформаційних майданчиків українців залякують, що "завтра буде повномасштабна війна". Водночас Україна повністю контролює кордони та повністю готова до ескалації. Щоденно Київ отримує інформацію від розвідки Міноборони та від розвідок країн-партнерів.

Є технічна допомога, фінансова допомога. Але ми повинні розраховувати на себе. Ми підвищуємо зарплати, ми маємо збільшувати мотивацію для наших військових,

– сказав Зеленський.

Інформація про держпереворот

Президент зазначив, що, окрім зовнішньої загрози, є великі виклики всередині держави, які фіксують розвідки інших країн.

Отримали інформацію, що 1 грудня буде державний переворот, мені здається важлива інформація, 1 – 2 грудня,

– розповів глава держави.

Деталі він не розповів, однак звернув увагу, що є не лише агентурна, а й звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у перевороті, а також те, що будуть залучені мільярди доларів. "Я вважаю, що це підстава для Ахметова, його втягують у війну проти України. Він почав її, це буде велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу", – пояснив політик.

Він запросив олігарха на Банкову.

Питання спецоперації з вагнерівцями

Зеленський висловив своє ставлення до Василя Бурби, колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони. Він наголосив, що коли прийшов до влади, то хотів його звільнити, адже посадовець керував блокуванням транспорту, коли розганяли Майдан.

Це важливий момент. Тоді (у 2013 – 2014 роках – 24 канал) він був у Службі безпеки України. Він цим займався, але Порошенко вирішив його зберегти,

– зауважив політик.

Зеленський додав, що Бурба та п'ятий український президент були по різні сторони на Майдані, однак згодом опинилися в одній команді. Тоді Бурба очолив українську розвідку. "Він не розвідник, він СБУшник. Це та інформація, яка мені відома", – наголосив український лідер.

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