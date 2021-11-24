Про причину того, чому Трухіна не відсторонили, в інтерв'ю виданню розповів перший заступник голови Верховної Ради, колишній керівник партії "Слуга народу".

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Ми не бачили для цього достатньо інформаційних підстав. Бачили інформаційну атаку, яку широко підтримували опозиційні потужності,

– зазначив Корнієнко.

За його словами, статут партії "Слуга народу" не передбачає положень щодо вирішення питання про тимчасове відсторонення керівника партійного осередку з посади. "Є партійна організація, є депутати місцеві, є члени партії, є члени ради партії в Полтавській області. Вони мають ці питання підіймати", – додав заступник глави Ради.

Корнієнко водночас заявив, що неофіційно звертався до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та до самого Трухіна. Обидвох просив максимально відкрито коментувати перебіг розслідування.

Наразі розслідуванням справи про ДТП за участі Трухіна займається Державне бюро розслідувань. Корнієнко просить дочекатися результатів слідства.

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