23 серпня – у день, коли сталася ДТП, поліція почала кримінальне провадження. Її відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Тим часом Корнієнко заявив, що не знає, де та в якому стані перебуває Трухін

Покази свідків розходяться

Аварія трапилася 23 серпня у Дарницькому районі Києва. Тоді автомобіль Audi, не дотримавшись безпечної дистанції під час руху, в'їхав у Ford, який рухався попереду. Далі Ford врізався у Daewoo. У результаті потрійної аварії постраждали 6 осіб, кажуть в поліції.

Коли поліція приїхала, учасники аварії перебували біля автівок. Тому зараз необхідно достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП.

Під час першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi був чоловік, як згодом з'ясувалося – народний депутат України. Втім, інші свідки заперечують ці покази.

До речі Аварія з нардепом Трухіним: пасажири Daewoo розповіли свою версію подій

Через те, що він є фігурантом ДТП, справу поліція не розслідуватиме. Наразі підслідність визначена за Державним бюро розслідування. Усі матеріали, зібрані слідчими поліції, передадуть до ДБР.

Зверніть увагу! 30 серпня у ДБР заявили, що розслідуванням справи про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна займається Нацполіція. Натомість Державне бюро розслідувань на той момент не мало жодної інформації про резонансну подію.

Слідчі поліції вже призначили низку необхідних експертиз, щоб, зокрема встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль Audi. У соцмережах і ЗМІ повідомляють, що вона була вищою за дозволену.

Що відомо про резонансну ДТП