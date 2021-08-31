23 серпня – у день, коли сталася ДТП, поліція почала кримінальне провадження. Її відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Тим часом Корнієнко заявив, що не знає, де та в якому стані перебуває Трухін
Покази свідків розходяться
Аварія трапилася 23 серпня у Дарницькому районі Києва. Тоді автомобіль Audi, не дотримавшись безпечної дистанції під час руху, в'їхав у Ford, який рухався попереду. Далі Ford врізався у Daewoo. У результаті потрійної аварії постраждали 6 осіб, кажуть в поліції.
Коли поліція приїхала, учасники аварії перебували біля автівок. Тому зараз необхідно достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП.
Під час першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi був чоловік, як згодом з'ясувалося – народний депутат України. Втім, інші свідки заперечують ці покази.
До речі Аварія з нардепом Трухіним: пасажири Daewoo розповіли свою версію подій
Через те, що він є фігурантом ДТП, справу поліція не розслідуватиме. Наразі підслідність визначена за Державним бюро розслідування. Усі матеріали, зібрані слідчими поліції, передадуть до ДБР.
Слідчі поліції вже призначили низку необхідних експертиз, щоб, зокрема встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль Audi. У соцмережах і ЗМІ повідомляють, що вона була вищою за дозволену.
Що відомо про резонансну ДТП
- Як пишуть ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Наразі офіційно не підтверджено, чи саме Трухін перебував за кермом. Він не коментує інформацію. Глава партії Олександр Корнієнко заявив, що Трухін перебуває у відпустці, тому сконтактувати з ним майже неможливо.
- У згаданій аварії постраждали 6 людей, зокрема голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- У "Слузі народу" не коментували інформацію про ДТП. Водночас спікер Ради Дмитро Разумков сподівається, що незабаром сам нардеп Олександр Трухін таки розповість про свою роль у скандальній ДТП на Київщині.
- За даними журналістів, у протоколі поліції водієм авто Трухіна вказана інша людина.