23 августа – в день, когда произошло ДТП, – полиция начала уголовное производство. Ее открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Между тем Корниенко заявил, что не знает, где и в каком состоянии находится Трухин

Показания свидетелей расходятся

Авария случилась 23 августа в Дарницком районе Киева. Тогда автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. Далее Ford врезался в Daewoo. В результате тройной аварии пострадали 6 человек, говорят в полиции.

Когда полиция приехала, участники аварии находились возле автомобилей. Поэтому сейчас необходимо доподлинно установить, кто же именно был за рулем в момент ДТП.

Во время первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi был мужчина, как впоследствии выяснилось – народный депутат Украины. Впрочем, другие свидетели отрицают эти показания.

Кстати Авария с нардепом Трухиным: пассажиры Daewoo рассказали свою версию событий

Из-за того, что он является фигурантом ДТП, дело полиция не будет расследовать. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования. Все материалы, собранные следователями полиции, передадут в ГБР.

Обратите внимание! 30 августа в ГБР заявили, что расследованием дела о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина занимается Нацполиция. Между тем Государственное бюро расследований на тот момент не имело никакой информации о резонансном событии.

Следователи полиции уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль Audi. В соцсетях и СМИ сообщают, что она была выше разрешенной.

Что известно о резонансном ДТП