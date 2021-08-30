Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова. Заметим, что ранее факт ДТП со "слугой народа" пытались скрыть.

Важно ДТП с участием нардепа Трухина: все что известно

Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время ни одна официальная информация в ГБР не поступала,

– сообщила Чиканова.

Стоит уточнить, что ГБР расследует дела, где фигурируют чиновники. По состоянию на сейчас не известно, был ли Трухин за рулем авто, которое попало в ДТП.

Что известно о резонансном ДТП

Как пишут СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. По предварительным данным, нардеп был в состоянии алкогольного опьянения .

по дороге из Полтавы в Киев. По предварительным данным, нардеп . Вероятно, Audi нардепа не соблюла безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

Новость сразу же начали распространять СМИ и соцсети. Но впоследствии примерно 30 различных медиа удалили сообщения об этой аварии, в которой пострадали 6 человек.

В "Слуге народа" никак не комментировали ДТП.