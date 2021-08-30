Про це заявила прессекретарка ДБР Ольга Чиканова. Зауважимо, що раніше факт ДТП зі "слугою народу" намагалися приховати.

Важливо ДТП за участю нардепа Трухіна: все що відомо

Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І на даний час жодна офіційна інформація до ДБР не надходила,

– повідомила Чиканова.

Варто уточнити, що ДБР розслідує справи, де фігурують чиновники. Станом на зараз не відомо, чи був Трухін за кермом авто, яке потрапило у ДТП.

Що відомо про резонансну ДТП

Як пишуть ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. За попередніми даними, нардеп був у стані алкогольного сп'яніння.

дорогою з Полтави до Києва. За попередніми даними, нардеп Ймовірно Audi нардепа не дотрималася безпечної дистанції та на великій швидкості в'їхало у Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

Новину одразу ж почали поширювати ЗМІ та соцмережі. Але згодом приблизно 30 різних медіа видалили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали 6 осіб.

У "Слузі народу" ніяк не коментували ДТП.