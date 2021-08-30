Лучі їхав на автомобілі Ford, який зупинився на червоне світло. Якраз у цей момент в нього врізалося Audi. Через удар, авто з головою Комітету арбітрів відкинуло на Daewoo, в якому були діти.

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Журналістам намагалися перешкоджати

На місці інциденту працювали декілька журналістів, однак до них підійшов один із патрульних поліцейських. Правоохоронець намагався змусити працівників ЗМІ покинути місце ДТП.

Також ділянку дороги, на якій сталася аварія, поліція не огородила.

Очевидці кажуть, що за кермом Audi був нардеп

Журналісти інформаційного агентства "Центр новин" спілкувалися з очевидцями аварії. За їхніми словами, за кермом автомобіля, який в'їхав в авто Лучі був народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Трухін. Поки що ця інформація не підтверджена.

Свідки ДТП кажуть, що в автомобілі, який спричинив аварію, було троє людей у стані алкогольного сп'яніння. Один із них, який за їхніми словами є народним депутатом, показував правоохоронцям своє посвідчення та намагався втекти.

У виданні "Українська Правда" з посиланням на власні джерела в патрульній поліції Києва заявили, що винуватцем аварії й справді є народний депутат Трухін, однак ні партія, ні сам парламентар не коментують цю інформацію.

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Нардеп повертався з Полтави

Інтернет-видання "Полтавщина" повідомило, що Олександр Трухін був у Полтаві на святкуванні Дня державного прапора. Після відкриття флагштоку, він разом з головою ОДА Олегом Синєгубовим поїхав у ресторан.

Свідки кажуть, що там політики пили віскі, а коли Трухіну намагалися завадити сісти за кермо, він тільки віджартовувався.



Олександр Трухін (другий зліва) на Дні прапора у Полтаві / Фото "Полтавщини"

Наслідки ДТП

Через аварію 6 людей отримали тілесні ушкодження, з них двоє – діти. Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень зараз перебувають у лікарні з травмами середньої важкості. Про стан інших постраждалих невідомо.