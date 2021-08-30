29 серпня приблизно о 15:00 до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Volkswagen Passat. Транспортний засіб належить власнику хімчистки для авто.

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Інцидент потрапив на камери відеоспостеження. Поліції вдалось відшукати викрадений автомобіль на вулиці Карпенка Карого у Луцьку.

Автомобіль викрав працівник фірми

Викрадачем виявився 22-річний працівник фірми. Нетверезий чоловік не впорався з кермуванням. Внаслідок цього він протаранив паркан, а також 2 інші автомобілі – ВАЗ та Opel.

Зловмисника затримали. Наразі правоохоронні органи мають оголосити йому про підозру, а також розв'язати питання щодо обрання запобіжного заходу.

Зверніть увагу! У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі поліції Волині, підтвердили, що 22-річний чоловік працює на автомийці, а власник викраденого авто є його роботодавцем.



Зловмисник протаранив 2 авто / Фото пресслужби поліції



22-річний чоловік п'яним в'їхав у паркан / Фото пресслужби поліції



У Луцьку чоловік протаранив 2 авто / Фото пресслужби поліції

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