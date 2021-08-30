Про це розповів очевидець, який знімав усе на камеру, 29 серпня. Чоловік розповів, що хлопчикові приблизно 8 років. У поліції ще не підтвердили цю інформацію.

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Деталі ДТП

Очевидець їхав у тому ж напрямку, що авто Daewoo Lanos, яким кермував хлопчик. Коли чоловік помітив дитину за кермом, то намагався "зрівнятися" з автомобілем, щоб зняти це на відео. Очевидцю це вдалося.

Біля школяра сидів його дядько, який був п'яний. Коли зловмисник побачив, що його знімають, то одразу зупинив авто і пересів на місце водія. Потім він намагався втекти, однак очевидець їхав за ним і попередньо вже зателефонував у поліцію.

Вдалося спіймати

Lanos зупинили поліцейські на проспекті Відрадному.

У крові зловмисника правоохоронці виявили 1,37 проміле алкоголю в крові.

На чоловіка склали адміністративний протокол за кермування в нетверезому стані та постанову через кермування без посвідчення водія.

Чоловік мав сплатити штраф у розмірі 20 400 гривень.

На щастя, ні водій, ні хлопчик не постраждали.

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Текст публікації у групі dtp.kiev.ua:

П'яний чоловік посадив за кермо авто маленьку дитину. Потім сів сам на сам. Це все Київ. Наші читачі знайшли його і викликали патруль. Оштрафували, 1.37 проміле, загалом 20 400 грн. Дякую вам!

Візьміть до уваги одразу, народ цього не зрозуміє, скажуть "щури, буква "ю" і т д., він нікого не вбив".

"Я їхав проспектом Леся Курбаса, помітив автомобіль Daewoo Lanos AA0824OT, за кермом якого була малолітня дитина, віком близько восьми років.

"Зрівнявся" з авто, щоб переконатися, що відбувається, і записати це на камеру мобільного телефону. Чоловік, який сидів на передньому пасажирському сидінні (пізніше виявився дядьком дитини) побачив це, після чого зупинився автомобіль, а чоловік сів за кермо. Далі він намагався втекти, я слідкував за ним, попередньо повідомляючи про це поліцейським.

Цей автомобіль зупинили працівники поліції на проспекті Відрадному. З'ясувалося, що чоловік перебував у стані сп'яніння (1,37 проміле). Складено протокол за статтею 130 КУпАП, та постанову за керування транспортним засобом без посвідчення водія. Загальна сума штрафів склала 20 400 гривень".