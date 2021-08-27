Як зазначив в автомобільній спільноті колишній військовий та інструктор фонду "Повернись живим", власник Honda хотів узбіччям об'їхати затор перед світлофором. Коли один з водіїв не пустив його у потік машин, чоловік сигналив та вимагав пропустити його.

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Після цього зловмисник використав зброю.

Додзвонитися до поліції не вдалося

За словами свідка, водій чорної іномарки об'їжджав затор з порушенням правил дорожнього руху. Через це інші водії не захотіли йому поступатися.

Водій мікроавтобуса вирішив перегородити порушнику дорогу, але зловмисник здійснив постріл в його напрямку. Втім, навіть це не змінило намірів чоловіка у бусі та він не пустив керманича Honda.

Побачивши зброю, водій цистерни, який рухався правою смугою, вирішив все ж пропустити порушника.

Після цього Honda понеслася зустрічкою.

Автор посту зазначив, що намагався подзвонити поліції та повідомити про порушення, але не зміг додзвонитися.

У коментарях до допису мешканці Києва зазначили, що на дорогах столиці дуже часто можна побачити машини, чиї водії неадекватно поводяться. Зокрема, їздять зустрічкою, вимагають, аби їх всі пропускали, та створюють аварійні ситуації для тих, хто просто їде з дотриманням правил дорожнього руху.

Дивіться відео неадекватного водіння одного з автовласників у Києві: