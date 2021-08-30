Об этом рассказал очевидец, который снимал все на камеру, 29 августа. Мужчина рассказал, что мальчику примерно 8 лет. В полиции еще не подтвердили эту информацию.

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Детали ДТП

Очевидец ехал в том же направлении, что авто Daewoo Lanos, которым управлял мальчик. Когда мужчина заметил ребенка за рулем, то пытался "сравняться" с автомобилем, чтобы снять это на видео. Очевидцу удалось.

Возле школьника сидел его дядя, который был пьян. Когда злоумышленник увидел, что его снимают, то сразу остановил авто и пересел на место водителя. Затем он пытался скрыться, однако очевидец ехал за ним и предварительно уже позвонил в полицию.

Удалось поймать

Lanos остановили полицейские на проспекте Отрадном.

В крови злоумышленника правоохранители обнаружили 1,37 промилле алкоголя в крови.

На мужчину составили административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии и постановление из-за вождения без водительского удостоверения.

Мужчина должен был уплатить штраф в размере 20 400 гривен.

К счастью, ни водитель, ни мальчик не пострадали.

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Текст публикации в группе dtp.kiev.ua:

Пьяный мужчина посадил за руль авто маленького ребенка. Потом сел сам. Это всё Киев. Наши читатели выпасли его и навели патруль. Оштрафован, 1.37 промилле, в общем 20400 грн. Спасибо!

Сразу учтите, народ такое не поймет, скажут "крысы, буква "ю" и т.д., он же никого не убил".

"Двигался по проспекту Леся Курбаса, заметил автомобиль Daewoo Lanos AA0924OT, за рулём которого находился малолетний ребёнок, возрастом около восьми лет.

Сравнялся с автомобилем, для того чтобы удостовериться в происходящем и зафиксировать это на камеру мобильного телефона. Мужчина, сидящий на переднем пассажирском сидении (позже оказалось, что это дядя ребёнка) увидел это после чего автомобиль остановился и мужчина пересел за руль. Далее он попытался скрыться, я двигался за ним, предварительно сообщив о происходящем сотрудникам полиции.

Данный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на Отрадном проспекте. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,37 промиле). Был составлен протокол по статье 130 КУоАП, а также постановление за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения. Общая сумма штрафов составила 20 400грн."