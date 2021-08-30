Моторошна аварія сталась 29 серпня, близько 20:00 вечора. 49-річний чоловік їхав на базу відпочинку. Він був нетверезим і значно перевищував швидкість.

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У батьків та доньки – численні травми

На острові Хортиця його Honda Accord збила одразу цілу сім'ю: 35-річного чоловіка, 28-річну жінку та їхню маленьку донечку. Обох батьків з численними травмами доставили до лікарні, найважчий стан у маленької пацієнтки – вона в обласній дитячій лікарні.

В крові водія виявили 1,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали, наразі триває розслідування.

Зверніть увагу! Поліція просить допомогти усіх свідків цього жахливого ДТП. Особливо це стосується водіїв, як мають відеозаписи автотрощі.

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