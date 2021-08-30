Після аварії двоє хлопців потрапили до реанімації. 13-річна дівчинка, яка була з ними, теж постраждала, проте отримала менш суттєві ушкодження.

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Дівчинку не госпіталізували

Потерпілим хлопцям приблизно 19 і 14 років (народилися у 2007 та 2002 роках). Коли дівчинці надали першу медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Правоохоронці одразу затримали водія, якому приблизно 38 років (народився в 1983 році). Його направили на експертизу, яка підтвердила те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На фото з місця видно, що в авто не лише пробилося лобове скло. Також там прогнувся капот і відбився значок бренду автомобіля.

Що загрожує за такий злочин

На водія склали протокол за статтею про порушення правил у стані алкогольного сп'яніння. Оскільки від його дій постраждали інші люди, чоловікові загрожує різне покарання: можуть позбавити прав від 3 до 5 років або позбавити волі на цей самий період.



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