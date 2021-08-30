После аварии двое парней попали в реанимацию. 13-летняя девочка, которая была с ними, тоже пострадала, но получила менее существенные повреждения.

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Девочку не госпитализировали

Пострадавшим ребятам примерно 19 и 14 лет (родились в 2007 и 2002 годах). Когда девочке оказали первую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

Правоохранители сразу задержали водителя, которому примерно 38 лет (родился в 1983 году). Его направили на экспертизу, которая подтвердила то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На фото с места видно, что у авто не только пробито лобовое стекло. Также прогнулся капот и отбился значок бренда автомобиля.

Что грозит за такое преступление

На водителя составили протокол по статье о нарушении правил в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку от его действий пострадали другие люди, ему грозит разное наказание: могут лишить прав от 3 до 5 лет или лишить свободы на этот же период.



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