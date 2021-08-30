Жуткая авария произошла 29 августа, около 20:00 вечера. 49-летний мужчина ехал на базу отдыха. Он был нетрезв и значительно превышал скорость.

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У родителей и дочери – многочисленные травмы

На острове Хортица его Honda Accord сбила сразу целую семью: 35-летнего мужчину, 28-летнюю женщину и их маленькую дочь. Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, самое тяжелое состояние у маленькой пациентки – она ​​в областной детской больнице.

В крови водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчину задержали, сейчас идет расследование.

Обратите внимание! Полиция просит помочь всех свидетелей этого ужасного ДТП. Особенно это касается водителей, у которых есть видеозаписи аварии.

Коротко о последних резонансных ДТП: