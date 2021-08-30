Жуткая авария произошла 29 августа, около 20:00 вечера. 49-летний мужчина ехал на базу отдыха. Он был нетрезв и значительно превышал скорость.
К теме Врезался в авто и сбежал: львовские патрульные пешком догнали пьяного водителя – видео с места ДТП
У родителей и дочери – многочисленные травмы
На острове Хортица его Honda Accord сбила сразу целую семью: 35-летнего мужчину, 28-летнюю женщину и их маленькую дочь. Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, самое тяжелое состояние у маленькой пациентки – она в областной детской больнице.
В крови водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчину задержали, сейчас идет расследование.
Коротко о последних резонансных ДТП:
- Ранее в Запорожье пьяный водитель сбил трех подростков, которые шли по обочине. Двое парней оказались в реанимации.
- А в Киеве BMW протаранил столб, пострадала пассажирка. Водитель, вместо того, чтобы оказать помощь снял номера и скрылся.
- На Львовщине лоб в лоб столкнулись две легковушки. В аварии погиб 69-летний мужчина.
- Еще 2 легковые машины не разминулись на Закарпатье, пострадал ребенок.