Еще 3 человека получили травмы и попали в больницу. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Машины столкнулись на встречной

Смертельная авария произошла примерно в 15:48 на трассе Мукачево – Рогатин – Львов в селе Шпильчина.

Водитель автомобиля Renault 19, 69-летний житель Ивано-Франковщины, двигаясь в направлении Львова, выехал на встречную полосу.

Там он лоб в лоб столкнулся с Renaul Megane, за рулем которого находился 36-летний житель Ивано-Франковской области.



Авария произошла на встречной полосе / Фото "Варта 1"

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Водитель погиб на месте

В результате столкновения водитель автомобиля Renault 19 погиб на месте аварии. Еще 3 человека получили травмы. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.

Обратите внимание! По информации полиции Львовщины, за минувшие сутки на автодорогах Львова и области произошло 71 ДТП, 3 из которых – с пострадавшими. В результате аварий 5 человек получили травмы, а один – погиб.