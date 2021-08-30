Ще 3 людини отримали травми та потрапили до лікарні. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми Поблизу Львова зіштовхнулися 4 автомобілі: загинула дитина

Автівки зіткнулись на зустрічній

Смертельна аварія трапилась приблизно о 15:48 на трасі Мукачево – Рогатин – Львів у селі Шпильчино.

Водій автівки Renault 19, 69-річний житель Івано-Франківщини, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на зустрічну смугу.

Там він лоб у лоб зіштовхнувся з Renaul Megane, за кермом якого перебував 36-річний житель Івано-Франківської області.



Аварія трапилась на зустрічній смузі / Фото "Варта 1"

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Водій загинув на місці

Внаслідок зіткнення водій автомобіля Renault 19 загинув на місці аварії. Ще 3 людини отримали травми. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у 8-у міську клінічну лікарню Львова.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини зіткнення.

Зверніть увагу! За інформацією поліції Львівщини, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталась 71 ДТП, 3 з яких – з постраждалими. Внаслідок аварій 5 людей отримали травми, а одна – загинула.