Авария произошла в селе Большой Бычков вечером 28 августа. Выяснили, что 41-летний водитель "ВАЗ-2107" хотел развернуться в неустановленном месте.

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Тогда он столкнулся с автомобилем, которым управлял 18-летний односельчанин. Последний ехал позади "ВАЗа" в попутном направлении".

Что с фигурантами ДТП

В результате водитель автомобиля "ВАЗ" и 6-летнего пассажира госпитализировали в Раховского районную больницу. К сожалению, 41-летний мужчина скончался в реанимации. Ребенка после медобследования забрали домой.

Другой водитель не пострадал. Медики установили, что за рулем мужчина находился трезвым.