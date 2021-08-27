Известно, что дети вместе с матерью находятся в столичной детской больнице. У мальчика предварительно диагностировали перелом черепа и свода, у девочки вывих плеча. Отец находится в реанимации Белоцерковской городской больницы в тяжелом состоянии.
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Семья с детьми попала в ДТП
По предварительной информации, за рулем автомобиля Audi был 37-летний мужчина, рядом с которым на пассажирском сиденье находилась его жена. В салоне автомобиля сзади было двое малолетних детей супругов.
Грузовик, в который врезался Audi / Фото полиции Киевской области
Место удара на Audi / Фото полиции Киевской области
Причины аварии пока неизвестны
При неустановленных обстоятельствах водитель автомобиля Audi совершил боковое столкновение с грузовым автомобилем. Следователи полиции Киевщины выясняют обстоятельства совершенного ДТП и возможные его причины.