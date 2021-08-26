Серьезные травмы в результате ДТП получил 7-летний сын умершего, который находился в машине. Мальчика госпитализировали в больницу.
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Причины смерти мужчины устанавливают эксперты.
Машина на скорости влетела в дерево
Машину выбросило с дороги / Фото полиции Киевской области
- Инцидент произошел на дороге Киев – Овруч около 10:30.
- По предварительным данным, 53-летнему мужчине стало плохо и он умер за рулем.
- Неуправляемая машина вылетела с дороги, пронеслась несколько метров и врезалась в дерево.
После вылета с дороги машина проехала еще несколько метров / Фото полиции Киевской области
На месте происшествия работали медики скорой и правоохранители. По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой о естественной смерти.