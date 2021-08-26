Серйозні травми внаслідок ДТП отримав 7-річний син померлого, який перебував у автівці. Хлопчика госпіталізували до лікарні.

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Причини смерті чоловіка встановлюють експерти.

Машина на швидкості влетіла у дерево



Машину викинуло з дороги / Фото поліції Київської області

Інцидент стався на дорозі Київ – Овруч близько 10:30.

За попередніми даними, 53-річному чоловіку стало зле та він помер за кермом.

Некерована машина вилетіла з дороги, промчалася кілька метрів та врізалася у дерево.





Після вильоту з дороги машина проїхала ще кілька метрів / Фото поліції Київської області

На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці. За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою про природну смерть.