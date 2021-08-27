ВАЗ столкнулся с Opel 25 августа в Бериславском районе Херсонской области. Погибшая и пострадавшие – родом из Днепропетровщины. На месте работали полиция и медики.

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Подробности ДТП

45-летний водитель ВАЗ-2107 врезался в Opel Vectra, ехавший впереди. Водитель Opel в то время поворачивал направо, чем нарушил правила дорожного движения. От удара авто слетели в кювет, а ВАЗ еще и перевернулся на крышу.



В ДТП под Херсоном погибла 40-летняя женщина / Фото Нацполиции Херсонщины

В результате погибла пассажирка жигули. Пострадали также водитель и две женщины, ехавшие в ВАЗе, в возрасте 63 и 72 года. Они получили травмы различной степени тяжести.



Травмировались двое пассажирок и водитель ВАЗа / Фото Нацполиции Херсонщины

Полицейские открыли уголовное производство из-за нарушения ПДД, повлекшее смерть или травмы пассажиров. Статья предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.



Полицейские объявили статью за нарушение ПДД / Фото Нацполиции Херсонщины

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В ДТП в Херсонской области погибла 40-летняя женщина: видео