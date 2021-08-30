Пострадавшую девушку отвезли в местную больницу. Авария произошла в ночь на 30 августа. В полиции пока не подтвердили эту информацию.
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Детали ДТП
Водитель BMW на высокой скорости влетел в столб. В результате столкновения пострадала молодая девушка. О возрасте потерпевшей и о ее состоянии не сообщается.
На Вадима Гетьмана BMW влетел в столб / Фото из телеграма "Киев Оперативный"
После ДТП водитель куда-то сбежал. С легковушки исчезли номерные знаки. Очевидно, он забрал их с собой. На фото видно, что BMW очень повредилось. Переднюю часть смяло полностью. Вероятно, ремонту она уже не подлежит.
Водитель легковушки скрылся, оставив умирать молодую пассажирку / Фото из телеграма "Киев Оперативный"
В комментариях под заметкой люди удивляются, как водитель вообще смог выжить. Некоторые из пользователей предположили, что ДТП произошло из-за того, что дорога была скользкая и водитель ехал ночью.
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Вероятно, авария произошла, потому что дорога была скользкой / Фото из телеграма "Киев Оперативный"
Текст публикации канала "Киев Оперативный":
Серьезная авария произошла ночью на Вадима Гетьмана.
Здесь, по предварительной информации, руководитель #BMW на высокой скорости, судя по повреждениям авто, не справился с управлением и влетел в столб.
Девушку-пассажирку доставили в больницу, а сам руководитель снял номерные знаки и исчез.