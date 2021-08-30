Постраждалу дівчину відвезли до місцевої лікарні. Аварія сталася в ніч проти 30 серпня. У поліції поки що не підтвердили цю інформацію.

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Деталі ДТП

Водій BMW на високій швидкості влетів у стовп. У результаті зіткнення постраждала молода дівчина. Про вік потерпілої та про її стан не повідомляють.



На Вадима Гетьмана BMW влетіло у стовп / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

Після ДТП водій кудись втік. З легковика зникли номерні знаки. Очевидно, він забрав їх зі собою. На фото видно, що BMW дуже пошкодилось. Передню частину зім'яло вщент. Ймовірно, ремонту вона вже не підлягає.



Водій легковика втік, залишивши помирати молоду пасажирку / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

У коментарях під дописом люди дивуються, як водій взагалі зміг вижити. Дехто з користувачів припустив, що ДТП сталася через те, що дорога була слизька і водій їхав уночі.

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Ймовірно, аварія сталася, бо дорога була слизькою / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

Текст публікації каналу "Київ Оперативний":

Серйозна аварія сталася вночі на Вадима Гетьмана.

Тут, за попередньою інформацією, керманич #BMW на високій швидкості, судячи з пошкоджень авто, не впорався із кермуванням та влетів у стовп.

Дівчину-пасажирку забрали до лікарні, а сам керманич зняв номерні знаки і кудись зник.