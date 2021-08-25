Трагедія трапилась 25 серпня орієнтовно о 12 годині. У поліції розповіли, що ДТП зафіксували на автодорозі М03.

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Внаслідок аварії під Полтавою загинули двоє людей: дитина та водій поранені

Попередньо поліція встановила, що авто Kia Cerato наїхало на відбійник. Автівкою керував водій 1989 року народження.

Внаслідок чого загинули двоє пасажирів – жінка 1977 року народження та чоловік 1975 року народження,

– розповіли у поліції.

Там також додали, що ще 2 пасажирів з трамвами доправили в лікарню:

водія, який керував Kia Cerato;

неповнолітнього пасажира 2013 року народження.

Нацполіція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють причини й обставини аварії.

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